【逃犯條例】大專學界社區行動日表訴求　市民撐溫和交流、反暴力

大專學界近日發起罷課，希望藉此表達學界爭取五大訴求的決心，並希望將抗爭的理念帶進社區。今日（6日）為港大社區行動日，有近10名學生到銅鑼灣港鐵站外派發宣傳單張，並與市民交流意見。 現場所見，有持相反意見的市民向學生表達意見，支持溫和交流、反對暴力抗爭；而學生亦有耐心聆聽，並向他們解釋自己的看法。

港大同學於銅鑼灣站外向市民派發宣傳單張，又以擴音器向市民宣揚五大訴求。（王珮殷攝）

港大學生會早前招募學生義工，於今日到港島不同地方擺設街站，向市民派發宣傳單張，並解釋近期示威者抗爭的理念。而港大銅鑼灣街站的義工同學則與不同立場的市民溝通，互相交流意見，現場氣氛和平，未見衝突。

學生希望略盡綿力 認為普遍市民理性

就讀英文教育5年級的劉同學表示，自己有參與罷課，希望可以透過街站向市民宣揚抗爭者的理念。她表示，自己的學習對學生出席率要求較高，罷課可能影響她的成績。不過，她指不同年紀的同學都會害怕影響成績，惟成績並不是最重要的考慮因素。

劉同學向市民派發單張，認為市民普遍理性。（王珮殷攝） 市民回應「返去讀者啦你」 在派發單張的時候，劉同學表示多數市民都支持行動，只有少數人會叫她「返去讀書啦你！」及「你畢唔到業（才出來）。」 而最令她難忘的是一位內地人士關心她「是否害怕（被人罵）」，並表示內地人都希望香港有民主，讓她非常感動。

有市民認同學生和平溝通，但認為他們的訴求不合理。（王珮殷攝）

接受理性溝通 認為年輕人態度太強硬

有市民接受訪問時表示，與學生和平交流是一件好事，歡迎溫和的交流。但她認為學生「嗌咪」的做法會刺激到持相反意見的人，例如「五大訴求，缺一不可」，會讓她覺得年輕人沒有誠意與政府對話，覺得年輕人態度過於強硬。而她自己對於早前政府的回應，例如「暫緩」及「壽終正寢」等回應感到滿意，不理解學生為何仍然要到街頭抗爭。

港大同學於銅鑼灣站外向市民派發宣傳單張。（王珮殷攝）

她又認同政府做法不是全部正確，但指出這不應該是年輕人破壞社會，法治及人與人之間關係的理由。

被問到香港是否面對制度上的問題，才令到年輕人出來抗爭。她就指有其他深層次的問題，但未有詳細說明是什麼問題。