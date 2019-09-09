【非洲豬瘟】中秋國慶期間　廣東省將再投放3150噸儲備凍豬肉

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼等措施應對。 在廣東，官方計劃在中秋、十一國慶期間，再投放省級凍豬肉儲備3150噸，以確保供應，穩定價格。

廣東省將在中秋、國慶期間，再投放3150噸儲備凍豬肉。（視覺中國）

《南方日報》報道，廣東省發改委表示，根據市場實際情況，計劃中秋國慶節日期間，再投放省級凍豬肉儲備3150噸。而在此前，廣東已投放省級凍豬肉儲備630噸，廣州市亦宣布在本月組織投放1600噸凍豬肉儲備。

廣東省發改委表示，已建立物價補貼聯動機制，為低收入群體發放價格補貼。初步統計，今年1至7月，全省共發放價格臨時補貼約1.2億元人民幣（人民幣，下同），惠及困難群眾約270萬人。下一步將繼續根據CPI變動情況及時發放價格臨時補貼，確保低收入群體生活水平不因價格上漲受太大影響。

生豬存欄量較去年同期大降逾3成

廣東省統計部門統計，今年上半年，全省生豬、能繁母豬存欄量較去年同期分別下降34%和43%，6月生豬、能繁母豬存欄量較去年同期更減少超過50%。省農業農村廳相關負責人分析認為，主要是去年以來，受環保整治、禁養區清理和非洲豬瘟疫情等多重因素影響，生豬行業總體信心不足，恐慌性出欄和空欄現象突出，生豬產能下降幅度較大。

另據廣東省屠宰行業監測統計，8月24日到30日一週，全省生豬平均出欄價格29.18元／公斤，白條肉平均出廠價格35.4元／公斤，較去年同期分別上漲94.92%、88%。省農業農村廳相關負責人指出，這是供給減少，但需求並未隨之減少所致。