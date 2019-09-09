蘋果與富士康承認違反中國勞動法 　臨時工佔比遠超規定

在中美貿易戰不斷加劇、全球科技企業逐鹿5G大戰的背景下，美國科技公司蘋果（Apple ）於近日被曝出醜聞。 據美國彭博社今天（9日）報道，調查中國工廠狀況的非營利組織中國勞工觀察（CLW）於9月8日發表報告，指責美國蘋果公司與生產合作夥伴富士康（Foxconn）在全球最大的iPhone手機工廠僱傭過多臨時員工，違反了中國勞動法規，兩家公司對此予以證實。

這份題為《iPhone 11在中國違法生產：蘋果允許供應商富士康違反勞動法》的報告稱，蘋果位於中國鄭州的工廠工作條件很惡劣，而過去也發現蘋果合作伙伴涉嫌侵犯勞動權益的其他行為。

報告提及，這家工廠在8月份有一半的用工數量是通稱「派遣工」的臨時員工，但根據中國《勞務派遣暫行規定》，派遣用工數量不得超過用工總量的10%。

富士康在對運行情況審查過後，確認存在派遣工人數量的違規行為。

蘋果公司則表示，經調查發現，派遣工人的比例超出公司標準，正在就此與富士康密切合作予以解決，並稱一旦發現問題，公司會與供應商一起立即採取改正措施。

報告稱蘋果位於中國鄭州的工廠工作條件很惡劣，在8月份有一半的用工數量是臨時工遠超規定。（視覺中國）

此前，有消息指，蘋果iPhone面臨的環境正日趨嚴峻。在最大的智能手機市場中國，iPhone的銷量萎靡不振，世界整體銷量也在減少。

美國調查公司—國際數據公司（IDC）的統計顯示，在2019年4月至6月的智能手機全球份額中，iPhone為10％，排在三星和華為之後位列第三。

分析指出，蘋果手機不僅在5G上落後中國的華為和韓國的三星，在其他一些手機「小技術」上也無法與二者抗衡，這也是近年來蘋果手機銷量日漸下滑的一大重要原因。 消息人士透露，蘋果將在2020年春季推出一款低價版的iPhone，藉此挽回中國市場。