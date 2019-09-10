【非洲豬瘟】國務院印發《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》

撰文：崔德興
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受非洲豬瘟疫情等因素影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼等措施應對。
近日，國務院辦公廳印發《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》（下簡稱《意見》），當中寫提到要穩定當前生豬生產，加快構建現代養殖體系等，又指各省（區、市）政府對本地區穩定生豬生產、保障市場供應工作負總責，年底前要將貫徹落實情況報國務院。
《意見》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中共中央、國務院決策部署，以保障豬肉基本自給為目標，立足當前恢復生產保供給，強化責任落實，加大政策扶持，加強科技支撐，推動構建生產高效、資源節約、環境友好、佈局合理、產銷協調的生豬產業高質量發展新格局，更好滿足居民豬肉消費需求，促進經濟社會平穩健康發展。
《意見》提到，要從穩定當前生豬生產，加快構建現代養殖體系，完善動物疫病防控體系，健全現代生豬流通體係等方面提出具體措施。同時強調，要加大金融政策支持，保障生豬養殖用地，強化法治保障。
《意見》要求，各省（區、市）人民政府對本地區穩定生豬生產、保障市場供應工作負總責，主要負責人是第一責任人。各省（區、市）要在今年年底前，將貫徹落實情況報國務院。