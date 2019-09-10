【華為風波】美歸還扣留2年器材　外交部：美政府承認行為違法

美國政府部門曾於2017年在阿拉斯加扣留了一批屬於華為的通訊器材，據路透社周一（9日）取得的法庭文件顯示，這批器材在今年8月歸還給華為後，華為已向美國法院申請，撤銷針對美國商務部及其他政府部門有關此案的控訴。 對此，中國外交部發言人華春瑩周二（10日）回應稱，美國政府近日將無故扣押的電信設備歸還給華為公司，就從事實上承認了其行為的違法性和隨意性。

外交部發言人華春瑩敦促美國政府，停止對中國特定企業的無理打壓。（資料圖片）

華春瑩當日在例行記者會上還說，中方堅決反對美方在拿不出任何證據的情況下誣陷中國企業，並且濫用國家的力量打壓特定的中國企業。「這種行為既不光彩也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定，將嚴重損害美國自身的形象和信譽，也將嚴重影響各國企業對於和美國開展合作的信心。」

華春瑩稱，她注意到微軟總裁史密斯（Brad Smith）近日在接受彭博商業週刊採訪的時候表示，美國政府在沒有以確鑿事實邏輯和法律條款為依託的情況下，不應該對華為採取限制措施。

華春瑩敦促美方傾聽各界人士的理性的聲音，停止泛化國家安全的錯誤做法，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美國的正常經營活動提供公平、公正和非歧視的營商環境。」

據路透社的報道，美國政府前年以違反出口限制為由，沒收一批屬於華為的通訊器材。據悉，那批設備當時在加州完成實驗室測試，正途徑阿拉斯加運回中國。被扣留的設備包括中國製造的電腦伺服器，乙太網路交換器和其他電信設備。

在器材被扣的兩年間，美國政府未有就它們運返中國是否需有出口許可證做出決定，並繼續予以扣押，直至華為6月入稟控告為止。法庭文件顯示，華為入稟後，美國政府同意歸還器材，並確認它們不需申請出口許可證。華府已在8月將它們歸還華為。

報道稱，美國拒絕就「隨意且非法」扣留器材長達2年給予全面的解釋，華為對此表示失望。

（綜合報道）