【逃犯條例】馬蒂斯籲美提供道德支持　外交部駐港公署：邏輯錯亂

美國前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）周一（9日）表示，香港反修例示威並非中國內部事務，認為美國應與香港示威者站在一起，即使僅是「道德上」的支持。 對此，中國外交部駐港公署網站周二（10日）不點名批評馬蒂斯稱，美國有關政客罔顧事實和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，把暴力犯罪美化成爭取人權和自由，是邏輯錯亂、助紂為虐。

外交部駐港公署網站發布文章批駁「美個別政客邏輯錯亂」。（網站截圖）

外交部駐港公署網站當日發布了題為《外交部駐港公署嚴正批駁美個別政客邏輯錯亂》的文章。文章稱，針對美個別前高官近日聲稱香港反修例遊行示威並非中國內部事務，並以捍衛人權與自由的幌子為激進分子撐腰打氣，外交部駐港公署發言人指出，美有關政客罔顧事實和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，香港是中國的一個特別行政區，必須把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑區分開來，對於後者，必須依法嚴厲打擊。「美個別政客把暴力犯罪美化成爭取人權和自由，是邏輯錯亂、助紂為虐，反映出其對香港歷史和現實的極度無知，對香港止暴制亂、恢復秩序這一主流民意的公然蔑視。」

干涉別國內政的行為嚴重違反國際法，損害各國的共同利益，是世界動亂的根源。干涉就是干涉，無論如何偽裝和巧立名目，都無法改變這一事實。 外交部駐港公署發言人

發言人並強調，決不允許任何外國勢力插手香港事務和中國內政，也決不會坐視中國主權、安全和香港繁榮穩定受到損害。

有市民在9月8日發起「香港人權與民主祈禱會」及遊行到美國駐港領事館，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》草案。（盧翊銘攝）

據此前報道，馬蒂斯9日在紐約出席路透社的論壇時表示，「對於那些為人權站出來的人，我固有的想法是，我們應該與他們站在一起，即使僅是道德上的支持。」他還批評中國企圖在香港通過逃犯條例修訂草案，容許港人被引渡到內地，違反一國兩制相關規定。

對於示威者過去周末遊行到美國駐港澳總領事館和呼籲美國總統特朗普協助「解放」香港，馬蒂斯認為必須謹慎，他亦不想說要派軍隊到香港，但可以在道德上表態。

（綜合報道）