【逃犯條例】何超瓊伍淑清將在聯合國演講：暴力示威破壞平和生活

9日聯合國人權理事會第42次會議在日內瓦召開。香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊，以及香港各界婦女聯合協進會監察顧問、美心集團創辦人伍沾德的長女伍淑清將在本次會議期間發表演講，「告訴世界真實的香港」。在發言前，何超瓊和伍淑清接受了中國媒體的聯合採訪。

何超瓊和伍淑清表示，過去三個月，香港所發生的一切正深刻地影響著每一個家庭和社區。暴力示威者破壞了所有香港市民的平和生活，給香港的經濟和國際形象造成巨大的損害。

幾個月來香港衝突不斷，旅遊、零售等行業受到相當影響。（資料圖片）

何超瓊：香港消費萎縮了70%

何超瓊說：「不限於旅遊業、餐飲業，整個我們（香港）的經濟現在都受到不同層次的衝擊，最可憐的是我們的一些小商戶，他們根本不能夠繼續經營。而且到現在為止，所有被破壞的公共設施還沒有機會（恢復），也不可能在這期間把它一一地恢復。很多人連交通運輸的便利都沒有了，根本不能外出，不能回到自己的工作地點。我們的消費絕對是萎縮了大概70%」。

伍淑清則指出：「（暴力分子）圍堵機場、破壞公共設施，會長時間影響大家對香港安全的概念。這個是影響香港全球（形象）的，很危險的」。

伍淑清：北京一天的工作效率等於香港三四天

此次來到聯合國人權理事會，何超瓊和伍淑清希望能夠在國際場合，告訴世界真實的香港現狀和大眾的真實想法。同時，她們也希望，西方國家與新一代的香港年輕人能夠正視中國的發展。

伍淑清說：「（我）去過內地3000多次，我們西部的地區寧夏、青海我都去過。西部的發展比以前進步很多，因為人口很多，扶貧的工作做得很成功。第一是中央的政策很好，第二我們地方的人很努力。以前說，香港一天的工作效率等於北京五天的，現在北京一天的工作效率等於香港三到四天的。」

（央視新聞）