【逃犯條例】美國會將審人權民主法案　林鄭：不容外國成港持份者

美國國會昨（9日）復會，《香港人權與民主法案》被提上議程，料本月中有機會展開審議程序。特首林鄭月娥出席行政會議前回應事件，指美國國會部份議員提出以一個《香港人權與民主法案》去介入香港特區事務並非首次，特區政府對於有外國國會通過當地草案介入香港特區事務，表示絕不認同及深切遺憾，「相信在國際上應該互相尊重，每個地方的國會應處理自己的國內事務」。

《香港人權與民主法案》提出多項針對香港自治和民主議題的措施。（路透社）

她強調特區政府的事務應由特區處理，尤其香港是中國轄下的特別行政區，指外國議會以任何形式干預香港特區的內部事務都是極不恰當，亦不會容許成為特區事務的持份者。林鄭希望不會再有本地人士，「尤其是身處一些位置的人士」，主動要求美國國會通過這個將會影響香港的《香港人權與民主法案》。

《香港人權與民主法案》早於2014年提出，直至反修例事件出現，美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、國會及行政當局中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）等人再度於今年6月提出法案。法案提出多項針對香港自治和民主議題的措施，其中包括美國國務卿每年檢視香港自治權，並向國會提交報告，以享受美國所予的特殊待遇（包括關稅）；制裁壓制香港基本自由；港人如因非暴力示威被捕，美方不因此拒批學生或工作簽證；確保香港選民普選特首。