【逃犯條例】外交部駐港特派員謝鋒：止暴制亂刻不容緩

外交部駐港公署特派員謝鋒今日（11日）出席香港特區「一帶一路」高峰論壇開幕式並發表講話。他表示，守護法治是維護香港核心競爭力的當務之急，止暴制亂刻不容緩，呼籲港人共同維護香港法治與秩序。

謝鋒表示，堅持「一國兩制」是香港發展的最大優勢。守護法治是維護香港核心競爭力的當務之急。（資料圖片）

謝鋒表示，香港正處於何去何從的關鍵時刻，面臨空前激烈的內外競爭。參與「一帶一路」是香港發展的必由之路。機不可失，時不再來。放下爭拗，抓住「一帶一路」、粵港澳大灣區等國家戰略帶來的機遇，搭上國家快速發展的「高鐵」，是香港的不二選擇。

謝鋒指出，堅持「一國兩制」是香港發展的最大優勢。守護法治是維護香港核心競爭力的當務之急。但一段時間以來，香港社會一些極端勢力不斷升級暴力衝突，肆意踐踏法治，危害公共安全，公然挑戰國家主權和「一國兩制」原則底線。一些外國干預勢力顛倒黑白，包庇縱容違法暴力行為，不停伸出干預黑手。暴力不止，法治不彰，不僅生活難有安寧，香港發展更將寸步難行。

籲共同維護香港法治與秩序

他強調，止暴制亂刻不容緩，捍衛法治人人有責。「所有熱愛香港的人都應該勇敢地站出來，向暴力行為說不，對違法分子喊停，共同維護香港法治與秩序的金字招牌。」

謝鋒續指，有中央政府和內地同胞作為堅強後盾，有「一帶一路」等國家戰略提供的寶貴機遇與廣闊平台，有特區政府的積極作為，有香港人和衷共濟、共克時艱，香港一定能夠重整行裝再出發，在融入國家發展大局中找到新航向，再創新輝煌。