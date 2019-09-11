【逃犯條例】德國外長晤黃之鋒　華使館：堅決反對已提出嚴正交涉

香港眾志秘書長黃之鋒當地時間9日（周一）起訪問德國，並與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）等人見面。 對此，中國駐德大使館指出，德方的行為向外界發出錯誤信號，與德國政府支持「一國兩制」、反對暴力的立場相悖，也不利於香港局勢穩定。大使館對此堅決反對，並已提出嚴正交涉。

香港眾志秘書長黃之鋒當地時間9日（周一）起訪問德國，並與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）等人見面。（黃之鋒Facebook）

中國駐德大使館發聲明表示，在香港特區政府和警方盡最大努力止暴制亂，恢復秩序，維護市民生命財產安全的時候，德方允許黃之鋒入境，縱容其利用德領土從事「反華分裂活動」，德外長馬斯等個別政客公然同黃接觸，媒體也藉機鼓譟作秀，向外界發出錯誤信號，這與德政府支持「一國兩制」、反對暴力的立場相悖,也不利於香港局勢穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向德方提出嚴正交涉。

聲明強調，香港事務純屬中國內政，包括德國在內，任何外國政府、組織和個人均無權干預。中央政府和香港特區政府有信心、有能力止暴制亂，恢復秩序，維護香港的穩定和法治秩序。希望德政府和各界多做有利於中德關係發展的事，而非破壞之事。