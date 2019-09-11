《環時》社評批黃之鋒赴德：只會損害德國利益　不會帶來光榮

《環球時報》發表社評批評德國外長馬斯（Heiko Maas）接見黃之鋒，指黃是「香港極端反對派人物和分裂分子」，任何國家的高官都不應與他見面，干涉中國內政；又指馬斯的行為飄出一種「市儈」的味道，只會損害德國的利益。

黃之鋒在紀念晚會發表演說。（黃之鋒facebook）

《環球時報》社評指出，德國總理默克爾上周剛剛訪問中國，其間對香港問題表態謹慎。馬斯外長見黃之鋒發出的是與默克爾訪華不同的信息，削弱了上述訪問的意義。馬斯的行為飄出一種市儈的味道，它不會促進德國的利益，而只會造成損害。

社評稱，馬斯與黃之鋒不是有主見的表現，而是被美國和黃之鋒這樣的亂港分子牽着鼻子走。在中德注重發展合作的時候，見一個不知天高地厚的亂港小青年，「如此的機會不會給德國帶來光榮」。

黃之鋒較早前與德國外交部長馬斯見面，促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。黃之鋒在演講中說，港人絕不因港府撤回《逃犯條例》而自滿，批評政府撤回修例，只是有意於十一國慶緩和局勢和打擊抗爭意志；港人會繼續為民主選舉奮鬥，希望爭取德國人支持，又說若全球已陷入新冷戰時代，「香港便是徹頭徹尾的新柏林」。

社評回應這段講話，稱相信香港人不會願意自己的城市變成「新冷戰的前沿」，那樣的話城市將面臨着不可救藥的撕裂，永無寧日；又批評黃之鋒這樣的人等於在呼應對香港社會「攬炒」，即是玉石俱焚的鼓動。