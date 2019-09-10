【逃犯條例】黃之鋒晤德國外長　稱感受對方非常關心港未來形勢

香港眾志秘書長黃之鋒德國時間昨日（9日）起訪問德國，他較早前與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）見面，表示與馬斯交談期間，「感受到他（馬斯）非常關心香港抗爭的未來形勢」，又感受到對方對港人爭取自由予以肯定。黃之鋒促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。

黃之鋒（左一）與德國外交部長馬斯（Heiko Maas、左二）在見面期間交談。（黃之鋒facebook）

黃之鋒香港時間周一早上離開東區法院後，馬上啟程前往德國展開訪問行程。他抵達柏林後出席德國《圖片報》舉辦的紀念晚會，就柏林圍牆倒下30週年發表演說，並與馬斯、多位國會議員及傳媒出版人交流。

其中他在與馬斯見面期間交談，稱「感受到他（馬斯）非常關心香港抗爭的未來形勢，亦對於港人爭取自由予以肯定」。黃之鋒又說：「在此難得場合，我亦促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，亦應反對港府使用《緊急法》斷送香港自治。」

黃之鋒在演說中表示，港人絕不因港府撤回《逃犯條例》而自滿，批評政府撤回修例，只是有意於十一國慶緩和局勢和打擊抗爭意志。他又表示港人會繼續為民主選舉奮鬥，希望爭取德國人支持，又說若全球已陷入新冷戰時代，「香港便是徹頭徹尾的新柏林」。

他表示未來訪德行程將繼續向德國政壇推動四項主張，包括延遲與中國及港方的貿易談判，直至人權問題納入談判議程；停止發售和出口武器予香港警隊；研究推動德國版《香港人權民主法》的可能；以及檢視現行簽證、移民與庇護安排和照顧赴德港人。