【大驚小怪】湖北三峽現「水怪」？　官員：防曬網掛在石頭上

近日有網民聲稱湖北三峽壩區疑似出現「水怪」。從網傳影片顯示，其體型碩大，在水中貌似正在游動。有網民笑言，神秘三峽水怪或是尼斯湖水怪「二叔」。 針對傳言，有官員闢謠道，「水怪」出現的地方是安徽一個碼頭，而不是湖北。其「真身」應是防曬網，掛在石頭上面，因水流比較急，拍攝出來才會像水怪在游動一樣。

池州貴池區水產局漁政科的楊姓科長表示，「水怪」真身是掛在石頭上面的防曬網（圖）。（澎湃新聞）

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安徽省池州市長江汽車輪渡管理所一位負責人表示，所謂「三峽水怪」其中是一個大型的黑色網袋，被碼頭下的大石塊掛住，被水流沖得像一個動物在游動一樣。他稱，網傳視頻最初是單位的一個同事在上班時看到覺得挺好玩而下拍，發到微信朋友圈後，卻被網友在網絡上放大、炒作，搞得沸沸揚揚。

池州貴池區水產局漁政科的楊姓科長亦闢謠道，拍攝地點就是貴池區江口輪渡碼頭。他指，是防曬網（或稱遮陽網）掛在石頭上面，因水流比較急，才會像動起來一樣。

據早前報道，有網友聲稱在湖北省宜昌市三峽壩區拍攝到一種「神秘生物」，該「神秘生物」體型碩大，在水中貌似正在游動。但之後有安徽網民表示，他認出影片拍攝地點是在安徽省池州市貴池區江口輪渡碼頭，而非湖北宜昌三峽大壩區域。

網傳「水怪」游動片段：