【有片】三峽出現水怪？　內地網民：或是尼斯湖水怪二叔

近日，湖北省宜昌市三峽壩區疑似出現「水怪」一事引發人們關注，相關影片受到熱烈討論。有內地網民猜測，該「巨型神秘生物」可能是魚類或大蛇。但有專家認為「水怪」應該是膠袋一類漂浮物，且拍攝地點亦證實並非在湖北宜昌三峽壩區。

據網傳影片，「水怪」體型碩大，在水中貌似正在游動。（影片截圖）

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據網傳影片，有網友聲稱在湖北省宜昌市三峽壩區拍攝到一種「神秘生物」，該「神秘生物」體型碩大，在水中貌似正在游動。

研究蛇類等爬行動物的中國科學院成都生物研究所研究員丁利分析，從影片來看，水中的物體並非魚類或蛇類，而可能是一個一端掛在江底的漂浮物。丁利指，如果是影片中那麼大的一條蛇或者是其他水生動物，那麼牠在水中游動時對水流的擾動會很明顯。而影片中的物體完全是順著水流的方向，像是被水沖一樣，擺來擺去，不像活的動物，反而更像是漂浮物。

丁利又說，蛇並不善於在激流中游泳，在這種激流中，蛇會選擇靠岸，而非逆流而上。而魚類也不會如影片中那樣在水面上游泳。另一位來自中科院的水生生物研究人員則表示，「水怪」可能就是一個被甚麼東西掛住的黑色膠袋。

安徽省池州市一名網民表示，他認出影片拍攝地點是在安徽省池州市貴池區江口輪渡碼頭，而非湖北宜昌三峽大壩區域。該網民稱，大概10幾天前，與他一同釣魚的朋友拍攝到影片，他也在渡口看到影片中的物體。他也認為「水怪」不是甚麼生物，可能是膠袋。

貴池區江口輪渡碼頭的工作人員證實影片中的地點確實是該碼頭，又指「水怪」是假的，應是膠袋或漁網。

網民熱議：

「長江流淌已有百萬年，就算有奇怪的生物我也不覺得奇怪。」

「探索發現：神秘三峽水怪，或是尼斯湖水怪二叔。」

「就是水怪也不會說，害怕引起社會不安。」

「別打擾人家修煉了。就當它是塑料袋吧。」

（《澎湃新聞》）