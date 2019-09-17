【奪命公路】澳門居民到澳洲自駕遊　與巴士相撞釀2死1傷

中國駐珀斯總領館16日發布公告稱，澳洲西澳省15日發生致命車禍，造成2名中國公民死亡，1人受傷。3人均為澳門居民。 據悉，總領館接到警方通報後已聯繫死者家屬，並派員前往醫院探望傷者，其後將為死者家屬處理善後事宜提供協助。

澳洲車禍現場。（網上圖片）

綜合媒體報道，車禍事發地在珀斯以北旅遊景點尖峰石陣附近的印度洋大道（Indian Ocean Drive）。15日下午2時左右，3名澳門女遊客駕駛的休旅車與一輛旅遊巴士發生相撞。休旅車被撞後翻轉、四輪朝天，車內的澳門女司機當場死亡。

另外2名二十多歲的女性乘客被困車中，後被直升飛機送到了附近的醫院，其中事發時坐在副駕駛座的乘客搶救無效死亡，坐在後排的一人目前情況穩定。巴士上部分乘客受輕傷。當地警方表示，初步報告顯示事故可能與司機的失誤有關，具體原因仍在調查中。

據當地媒體報道，事發的印度洋大道自2010年啟用以來，已發生過一系列重大交通事故致十幾人死亡，因而「臭名昭著」。2017年8月，包括一名6歲男孩在內的三人在該公路一起車禍中死亡。2018年12月，包括2名中國遊客在內的三人在一起三車相撞的事故中死亡。上個月，一輛私家車與一輛滿載海外遊客的巴士相撞，導致私家車上一名男性司機死亡。

（南方都市報、abc新聞）