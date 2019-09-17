【台所斷交】所羅門何時與北京建交？　華春瑩：果熟蒂落水到渠成

台灣與所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）昨日（16日）起正式斷交。外界預料，所羅門群島即將與中國大陸建交。 在今日（17日）舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩回應兩國何時正式建交的問題時表示，「果熟蒂落，水到渠成」。

台灣與所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）昨日（16日）起正式斷交。圖為台灣總統蔡英文昔日會晤所羅門群島總理的場面。（資料圖片）

華春瑩表示，中方對所羅門群島政府作出承認「一個中國」原則，同「台灣當局」斷絕「所謂外交關係」，並同中國建交的決定表示高度讚賞，「支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識。」

華春瑩指，在「一個中國」原則基礎上，中國已經同世界上的178個國家建立了正式的外交關係。昨天，所羅門群島議會以27:0的票數作出承認「一個中國」原則，並同中國建交的決定，再次充分地證明，「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。歡迎所羅門群島政府抓住歷史機遇，做出站在歷史正確一邊的選擇。

華春瑩強調，在「一個中國」原則基礎上，早日融入中國同太平洋島國合作的大家庭，中方願同所方共同努力，開啟兩國關係發展的新時代。「至於中國何時與所羅門群島正式建交，中國有句古語：『果熟蒂落，水到渠成。』」

華春瑩稱，中所建交是「果熟蒂落水到渠成」。（資料圖片）

反駁「有條件建交」一說 華春瑩：原則和信任是買不來的

被問及與所羅門群島建交是否「有條件」，華春瑩表示，「島內個別人士」的相關言論充分暴露出他們「以己之心度人之腹」的心態，習慣於「金錢買外交」的人可能理解不了。原則是買不來的，信任也是買不來的。

她又指，與擁有14多億人口、作為世界第二大經濟體、具有光明廣闊發展前途的中華人民共和國建立和發展外交關係，必將為所羅門群島帶來前所未有的發展機遇。「我們願意同所方共同努力，共同開啟兩國關係發展新的廣闊前景。」