【台所斷交】馬英九：兩岸無「九二共識」所致　蔡英文應檢討自己

據中央社報道，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨日（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。所羅門與台灣在1983年建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。目前台灣邦交國數量降至16個。 台灣前總統馬英九今天（17日）在Facebook發表帖文指，斷交的關鍵在兩岸，兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」，就很難挽回邦交國變心。 他又批評指，「蔡英文如果還是執迷不悟，只知譴責大陸，不知檢討自己，未來只有頂著『斷交總統』之名，走入歷史了。」

針對台所斷交，蔡英文表示台灣不會屈服。（洪嘉徽攝）

馬英九表示，南太平洋友邦所羅門群島，3個月前就傳出邦交不穩，昨天確定斷交。這個國家他去過兩次，留下許多難忘的回憶。噩耗傳來，他一夜難眠，百感交集。蔡英文9月9日才接見所國外長，7天後就斷交。現在台灣邦交國只剩16國。蔡英文執政3年4個月，丟了6國，已追平前總統陳水扁8年斷交6國的紀錄。

帖文還提及，這次斷交，美國副總統、國務卿都出面勸阻所國，盛情可感，但都徒勞無功。因為問題的關鍵在兩岸關係根本性出了問題，美國也幫不上忙。他強調，自己執政8年，失去1個甘比亞，但那「是甘國領導人的問題，不是中共挖角」，靠的就是「九二共識」所建立的兩岸互信。

據悉，所羅門是台灣總統蔡英文2016年5月就職後第6個與台灣斷交的國家，先前斷交的國家是聖多美和普林西比、巴拿馬、多米尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。

將舉辦研討會談「芒果乾」

另外，馬英九也預告，他的基金會將於10月5日在台北舉辦「哪來的芒果乾？」台灣的國安問題研討會（編按：「芒果乾」音近「亡國感」），會中將聚焦蔡英文政府「惡意扭曲」中共總書記習近平今年初的「告台灣同胞書」40周年談話為「九二共識等同一國兩制」，以及她最近利用香港反修例事件，操作「今日香港，明日台灣」，意圖喚起台灣民眾的恐懼，藉此獲取政治利益。

上述研討會將談及，蔡英文政府「走錯了方向，為延續權力，錯誤激化年輕人的『芒果乾』」，又指過度傾斜的對外政策，否定長期以來兩岸和解的基礎，「維持現狀」變成謊言，現狀根本無法維持。「這讓台灣的國家安全，真正走到十字路口，我們必須讓人民知道真相，共同尋覓出路與解方。」

（馬英九Facebook）