【台所斷交】國台辦：「金錢外交」是謊言　堅持九二共識是正確選擇

台灣與所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）昨日（16日）起正式斷交，改與中國大陸建交。這次斷交是台灣總統蔡英文上任3年多來，第6個與台灣斷交的國家，目前台灣只剩下16個邦交國。 在北京，國台辦發言人馬曉光表示，高度讚賞所羅門群島根據國家人民利益作出正確決定，並指民進黨說的「金錢外交」是自欺欺人的謊言。馬曉光還強調，堅持「九二共識」才是唯一正確的選擇。

台灣駐所羅門使館17日舉行降旗典禮，據報現場大約有200人參與。（中央社）

馬曉光表示，所羅門群島政府決定同台灣斷交，改與大陸建交，再次證明「堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋」。他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分。這是一個基本事實，也是國際社會普遍共識。」

民進黨當局妄稱什麼「金錢外交」、「政治打壓」，完全是自欺欺人的謊言，目的是轉移視線；企圖在國際上離間生事，更是不自量力。無論過去、現在還是將來，我們都絕不可能拿一個中國原則做交易！任何有國際視野和常識的人都清楚這一點。 馬曉光

馬曉光還說，「九二共識」的共同政治基礎、兩岸關係和平發展成果遭到破壞，民進黨當局難辭其咎。他指出，要真正維護台灣同胞的利益福祉，維護兩岸關係和平發展，只有回到堅持「九二共識」的共同政治基礎上來，才是唯一正確的選擇。

（澎湃新聞）