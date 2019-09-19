農業農村部：草地貪夜蛾防控有效　對玉米主產區威脅解除

中國今年遭遇大規模草地貪夜蛾入侵，蔓延多個省份，而草地貪夜蛾的幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米等多種農作物，造成嚴重的經濟損失。 據新華社消息，農業農村部種植業管理司司長潘文博周二（17日）表示，今年中國有效推進草地貪夜蛾防控，其危害主要在西南等地，產量損失控制在5%以內，黃淮海等玉米主產區未造成損失，實現了防蟲害穩秋糧目標，目前對玉米主產區的威脅已解除。

農業農村部種植業管理司司長潘文博。（農業農村部網站）

潘文博在農業農村部17日的記者會上介紹，今年1月，跨境遷飛性害蟲草地貪夜蛾首次入侵中國，從雲南開始逐步向北擴散蔓延，對中國糧食生產構成直接威脅。據統計，全國有25個省份發現草地貪夜蛾，見蟲面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。西南、華南地區呈片狀發生，江淮、黃淮海、西北地區點狀見蟲，東北地區沒有見蟲。

他指出，目前南方玉米大面積收穫，北方玉米灌漿成熟即將收穫，草地貪夜蛾危害期已過，草地貪夜蛾對玉米主產區的威脅全面解除。

報道指出，今年以來，農業農村部制定《全國草地貪夜蛾防控方案》，建立部門指導、省負總責、縣抓落實的工作機制。加強監測預警，共布設逾10萬個監測網點，布設性誘捕器、高空測報燈和昆蟲雷達等監測設備，組織全國逾2萬名植保專業人員和近百萬農民技術員，全面開展蟲情普查。

圖為草地貪夜蛾的幼蟲。（資料圖片）

同時，農業農村部成立全國草地貪夜蛾防控專家組，先後派出40多批次技術指導組赴各地巡迴指導，會同財政部緊急下撥5億元資金，地方財政籌措3.6億元應急資金，支持各地開展防控。

潘文博表示，今年防控實現了預期目標，但草地貪夜蛾在西南華南將越冬定殖，成為又一個「北遷南迴、週年循環」的重大遷飛性害蟲。下一步，農業農村部門將總結經驗，及早安排部署明年和今後一個時期的防控工作，加強病蟲害防控能力建設，完善災害應急扶持政策，構建防控長效機制。

（新華社）