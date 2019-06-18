【糧食殺手】草地貪夜蛾橫掃18省區　農科院：種群來自美國佛州

中國遭遇大規模草地貪夜蛾入侵，不僅蔓延至內地18個省份，台灣也受到影響。草地貪夜蛾的幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米等多種農作物，造成嚴重的經濟損失。 據中國農業科學院周一（17日）消息，該院深圳農業基因組研究所的一項研究日前揭示，遷飛進入中國的草地貪夜蛾群體是來源於美國佛羅里達州的地理種群。

圖為草地貪夜蛾的幼蟲。（中央社）

據農科院深圳農業基因組研究所研究員蕭玉濤介紹，這項研究是該所聯合中國農科院植物保護研究所、全國農業技術推廣服務中心共同完成，對13個省份、131個縣市的318份草地貪夜蛾樣品進行了群體生物型分子特徵鑑定後得出這一結論。

研究指出，草地貪夜蛾原生於美洲熱帶和亞熱帶地區，2016年以前只在西半球活動，2016年首次在非洲的尼日利亞被發現。由於繁衍能力強、遷飛擴散快，以及喜歡溫暖濕潤的氣候環境，草地貪夜蛾迅速蔓延到整個撒哈拉以南非洲，此後又擴散到也門、印度、緬甸等地。

研究續指，今年1月草地貪夜蛾從緬甸遷飛至中國雲南，並迅速蔓延到貴州、廣西等18個省份。目前最北已出現在陝西漢中、河南、江蘇北部地區。

蕭玉濤說，草地貪夜蛾可危害80多種農作物，如玉米、高粱、甘蔗、水稻等，可致玉米苗期受害減產20%至50%，嚴重的田塊甚至絕收。他又指，通過精確定位中國草地貪夜蛾的起源地，可以準確了解其取食習性、抗藥性、遷飛習性等性狀，並可借鑑其起源地的防治手段進行更有目的性的防控。

（新華社）