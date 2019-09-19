【新疆教育營】特朗普聯大演講或提新疆　中方：不合時宜不得人心

美國總統特朗普據報或會在當地時間下週二（24日）的聯合國大會演講期間提到新疆問題，副總統彭斯和國務卿蓬佩奧亦可能在大會期間提到新疆問題，甚至美國更會召開新疆問題會議。 對此，中國外交部發言人耿爽在周四（19日）指如果有國家借機對他國事務說三道四，干涉他國內政，「那將是不合時宜、不得人心，也不會得逞的。」

中國被指在新疆廣建「再教育營」，關押及以不人道方式對待數以百萬的維吾爾族人。（資料圖片）

耿爽重申，新疆事務純屬中國內政，外國無權干涉，並批評美國近期有官員多次「罔顧事實，打着人權的幌子，對中國治疆政策說三道四」，「涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂反暴恐問題。」

耿爽又指，新疆的反恐鬥爭和去極端化工作取得顯着成放，已近3年沒有發生暴恐案件，相關舉措最大限度保障各族人民的生命權、健康權，發展權等，為國際反恐事業做出重要貢獻，「近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，都對當地依法打擊和預防恐怖主義表示認可和讚許。」

耿爽在最後強調，中方敦促美方尊重事實真相，停止以人權為名，行干涉內政之實，「如果美國真的關心人權，就應該花大力氣解決自身槍支泛濫、貧富分化、性別歧視、社會治安問題，就應該高度重視人權高專報告中提出的關切，解決針對難民移民的暴力、長期羈押、阻礙人道主義救助等問題，停止任何導致難民兒童同家人分離的行為，就應該停止動輒搞單邊制裁肆意侵犯他國人民的人權。」

（中國外交部）