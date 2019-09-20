胡錫進抱怨翻牆難引熱議　中國工信部回應VPN管控

中國官媒《環球時報》主編胡錫進此前抱怨「上外網極其困難」引發熱議，針對VPN使用問題，中國工業和信息化部（簡稱工信部）發言人聞庫9月20日作出回應。

北京時間9月20日，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，工信部部長苗圩，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫介紹新中國成立70周年工業通信業發展情況，並答記者問。

有記者提問，最近有中國境內網民反映他們使用VPN瀏覽境外網站出現一些困難，工信部能否證實一下在國慶臨近的這段時間是不是加強管控相關VPN工具？會否與國家互聯網相關的開放政策相牴觸呢？未來有沒有一些進一步收緊網絡管制的打算？

「防火牆」與VPN是包括中國網民在內的各界人士多年來共同關心的話題。（VCG）

對此，聞庫回應稱，工信部專門制定了跨境開展經營電信業務活動的規定，規範的對象是未經電信主管部門批准，無國際通信業務經營資質的企業或個人租用專線或VPN違規開展業務。

但聞庫表示，相關規定不會影響國內國外廣大企業合規開展跨境業務。

聞庫指出，跨國企業公司，因自己辦公的需要，需要用專線的方式開展跨境聯網時，可以向電信主管部門進行批准。任何合法的經營，合法的使用，均受到法律的保護。

據悉，9月18日12時03分，《環球時報》主編胡錫進在中國社交網站微博發文抱怨「上外網極其困難」。但僅兩個小時後，這條「態度誠懇」的諫言帖就已被刪掉了。

胡錫進發表的微博稱，「國慶節快到了，上外網極其困難，連《環球時報》的工作都受了影響，我個人覺得這有些過了。在此提點意見，希望得到傾聽。」

胡錫進在發表的微博中還說，「走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。」

隨後，美國彭博社就此事評論稱，中國的高級人物公開抱怨互聯網接入的問題十分罕見，更不用說中國最多產國有報紙媒體之一《環球時報》的總編輯了。

德國之聲也在同一天指出，隨着中共建政70周年大慶越來越近，中國官方的維穩措施也全面展開，包括網絡維穩。

值得一提的是，9月16日剛剛在天津舉辦了2019年中國國家網絡安全宣傳週開幕式，中國國家主席習近平還專門就網絡安全宣傳週做出「重要指示」，其中一點就是「要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感」。

德國之聲擔憂，在胡錫進有關上外網難的「微詞」被「和諧」後，習近平提出「要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感」的最新指示更顯得具有迫切性。