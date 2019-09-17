【中美貿易談判】財政部副部長廖岷將登場　胡錫進提醒美國莫任性

中國財政副部長廖岷北京時間9月18日將率隊啟程訪美，掀開中美貿易代表第13回合華盛頓談判序幕。中國《環球時報》總編輯胡錫進9月17日在推特（Twitter）發文，稱希望美方能用現實的態度對待美中貿易談判。

他在推文中寫道：「希望美方能用現實的態度對待美中貿易談判。不能期望改造中國，而應以擴大雙贏的貿易成果（為目標）。不能僅追求美方利益最大化，而應當追求相對的改變。談判不能太任性而為。」而《環球時報》英文推特賬號此前亦發表短評稱：「中方『新聲音』將登場，財政副部長廖岷將率領代表團訪美給10月進一步談判做準備。」

It's hoped the US side can treat China-US trade talks with a realistic attitude. It can't expect to transform China, but expand mutual benefit of the bilateral trade. It can't pursue maximum benefit for US side, but relative change. Negotiations can't be carried out capriciously. https://t.co/k95o3tcmg4 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 17, 2019

中國商務部網站當天早上9時30分發布消息稱：「應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於9月18日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商。」

英國路透社消息稱，美國貿易代表辦公室（USTR）新聞發言人9月16日對媒體說，美國和中國副部級貿易對話計劃將於9月19日在華盛頓正式開始。