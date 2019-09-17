【中美貿易談判】財政部副部長廖岷將登場　胡錫進提醒美國莫任性

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中國財政副部長廖岷北京時間9月18日將率隊啟程訪美，掀開中美貿易代表第13回合華盛頓談判序幕。中國《環球時報》總編輯胡錫進9月17日在推特（Twitter）發文，稱希望美方能用現實的態度對待美中貿易談判。

他在推文中寫道：「希望美方能用現實的態度對待美中貿易談判。不能期望改造中國，而應以擴大雙贏的貿易成果（為目標）。不能僅追求美方利益最大化，而應當追求相對的改變。談判不能太任性而為。」而《環球時報》英文推特賬號此前亦發表短評稱：「中方『新聲音』將登場，財政副部長廖岷將率領代表團訪美給10月進一步談判做準備。」

中國商務部網站當天早上9時30分發布消息稱：「應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於9月18日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商。」

英國路透社消息稱，美國貿易代表辦公室（USTR）新聞發言人9月16日對媒體說，美國和中國副部級貿易對話計劃將於9月19日在華盛頓正式開始。

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