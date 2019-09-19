胡錫進罕見公開抱怨翻牆難 此前曾為防火牆辯護

北京時間9月18日12時03分，中國官媒《環球時報》主編胡錫進在中國社交網站微博發文，抱怨「上外網極其困難」。但僅兩個小時後，這條「態度誠懇」的諫言帖就已被刪掉了。

胡錫進發表的微博稱，「國慶節快到了，上外網極其困難，連環球時報的工作都受了影響，我個人覺得這有些過了。在此提點意見，希望得到傾聽。」

胡錫進在發表的微博中還說，「走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。」

美國彭博社18日對此評論稱，眾所周知，中國的防火牆阻止對谷歌（Google）、臉書（Facebook）與推特（Twitter）等外網的訪問。但是中國的高級人物公開抱怨互聯網接入的問題十分罕見，更不用說中國最多產國有報紙媒體之一《環球時報》的總編輯了。

德國之聲18日報道稱，隨着中共建政70周年大慶越來越近，中國官方的維穩措施也全面展開，包括網絡維穩。

北京時間9月16日，中國天津剛剛舉辦了2019年中國國家網絡安全宣傳週開幕式。這一活動從2014年來每年舉辦一屆，而此次，中國國家主席習近平則是專門就網絡安全宣傳週做出「重要指示」。

中國各大官媒近日無一不報道習近平對網絡安全宣傳週做出的「重要指示」，其中一點就是「要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感」。

據報道，胡錫進9月初在接受香港TVB電視台採訪時曾為防火牆辯護，稱其是必要的，可避免西方輿論長驅直入，維持社會的穩定。專訪於當地時間9月2日播出。胡錫進還表示，他翻牆不是因為特權，而是工作需要。

德國之聲評論稱，但現如今，這位因工作需要而翻牆的總編看來還得多費點力氣了。在胡錫進有關上外網難的「微詞」被「和諧」後，習近平提出「要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感」的最新指示更顯得具有迫切性。