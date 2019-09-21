【逃犯條例】崔天凱：自由民主從來不是暴力違法的「贖罪券」

當地時間19日，中國駐美國大使崔天凱在華盛頓出席國慶70周年僑學界專場招待會。他在致辭時警告，香港亂下去對誰都沒有好處，自由和民主從來不是，更不應被當作暴力違法的「贖罪券」。崔天凱還說，任何勢力都不要低估中國貫徹「一國兩制」，維護香港繁榮穩定的堅定決心。

700餘人參加了華盛頓舉行的國慶70周年僑學界專場招待會。（中國駐美大使館網站）

崔天凱在談到香港局勢時指出，當前某些勢力在香港假「自由、民主」之名，行違法暴力之實，甚至妄圖通過搞亂香港動搖「一國兩制」根基，「這種圖謀是徒勞的，絕不會得逞」。他說，鄧小平先生在40年前就曾指出，「統一是全國各族人民的共同願望和中華人民共和國的國家意志，誰膽敢將香港分裂出去，必將背上民族罪人的千古駡名」。

「一國兩制」是一個完整的概念，其中「一國」是根，根深才能葉茂；「一國」是本，本固才能枝榮。香港是中國的香港，誰也不可能把香港從中國分裂出去。 崔天凱

在說到兩岸關係時，崔天凱表示，「大陸和台灣同屬一個中國的事實無法改變；兩岸同胞血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同無法改變；兩岸統一是中華民族偉大復興的題中應有之義,是歷史賦予兩岸中國人的神聖使命，也是不可抗拒的歷史潮流。」

崔天凱在致辭時談到了香港局勢、兩岸關係和中美關係。（中國駐美大使館）

而在中美關係方面，崔天凱說，中美建交40年來，雖然歷經風雨起伏，但取得了歷史性的長足發展。中美雙方應增進了解，避免誤判，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更好造福兩國、惠及世界。

他最後表示，廣大旅美華僑華人積極融入、回饋當地社會並積極參與和支持中國改革開放和建設，是中美關係發展的重要紐帶。希望旅美華僑華人發揮自身優勢，為中美關係健康穩定發展而努力。

（中國駐美大使館網站）