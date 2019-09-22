【華為風波】Mate 30或解鎖Bootloader　以便自行安裝Google Apps

華為於9月19日德國慕尼黑舉行的「Rethink Possibilities」發布會中，正式公布Mate 30系列手機。由於美國將華為列入出口管制的實體名單，首批推出的Mate 30系列手機並不預載一系列官方Google Apps及服務。 華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時，表示可能會解鎖Mate 30系列手機的Bootloader（開機程式）功能。如果成功，將便於用戶自行安裝Google Apps及服務。

華為消費者業務CEO余承東接受外媒採訪時，表示可能會解鎖Mate 30系列手機的Bootloader（開機程式）功能。（資料圖片）

發布會當日，余承東接受Android Authority 等多家傳媒採訪，並回答一些與新機相關的問題，其中就包括考慮解除對Mate 30系列的Bootloader限制。

余承東表示，之前限制Bootloader，主要是出於為消費者提供更高安全性的考慮。不過公司這次計劃為消費者留出更多的自由，以便消費者可以達到更多所需的需求。

華為Mate 30系列有6種顏色。（Huawei）

透過解鎖Bootloader，消費者可通過側載（sideload）的方式來自行添加自己需要的服務，其中包括自行安裝Google Plays 等的Google Apps及服務。不過，余承東並未透露如何實現的方法，以及是否會提供官方的操作指引。

據了解，智能手機具備作業系統，開機時需要通過Bootloader 啟動。有生產商會在出廠時鎖定手機的Bootloader，以防用戶誤操作損壞系統檔案，造成手機功能異常。部分用戶或開發者會通過解鎖Bootloader以獲得更多的功能和權限，但這通常會帶來使用風險。