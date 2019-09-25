國台辦：70年兩岸關係是在「九二共識」基礎上發展的歷史

9月25日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發佈會。有記者提問，請問發言人如何評價70年來的兩岸關係？國台辦表示，70年的兩岸關係，是在「九二共識」基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史。

馬曉光表示，70年的兩岸關係，是兩岸同胞打破隔絕，交流合作日益廣泛、相互往來日益密切的歷史；截止2018年底，兩岸人員往來1.35億人次，其中台灣同胞來大陸超過1億人次；2018年，兩岸貿易額規模達到2262.5億美元；截止2019年7月，大陸批准台商投資專案超過11萬個，實際使用台資累計超過690億美元。

馬曉光說，兩岸領導人實現歷史性會晤，政治互動達到新高度。圖為2015年，習近平和馬英九會面。（資料圖片）

馬曉光說：「70年的兩岸關係，是在『九二共識』基礎上平等協商，求同存異，改善與發展兩岸關係的歷史。」他說：「兩岸領導人實現歷史性會晤，政治互動達到新高度。70年的兩岸關係，還是反對和遏制台獨分裂活動，堅定維護國家主權和領土完整的歷史，是推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程的歷史。」

馬曉光說：「兩岸關係發展歷程充分說明，台灣是中國一部分，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的！台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的歷史潮流，是任何人任何勢力無法阻擋的！國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！」

批「台港大遊行」：火中取栗者必將玩火自焚

有記者提問，民進黨和台灣一些團體近日將在台北發起 「台港大遊行」，響應香港的抗議活動，請問發言人有何評論？

馬曉光回應，近三個月來，發生在香港的激進示威和暴力衝擊活動，嚴重破壞了香港繁榮穩定大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，也嚴重碰觸了「一國兩制」的原則底線。

馬曉光表示，民進黨當局和「台獨」勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。這次民進黨相關負責人再次發出這樣的鼓譟，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證，不打自招。

馬曉光說：「我們再次正告民進黨當局和台獨勢力，停止插手香港事務，停止破壞兩岸關係的行為，企圖火中取栗者必將玩火自焚。」

（海外網）