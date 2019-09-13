【逃犯條例】台北29日將舉行大遊行　何韻詩籲台灣人參加

台灣青年民主協會、台灣公民陣線等台灣民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」活動，預計在本月29日下午3點在台北舉行。 香港藝人何韻詩和台灣音樂人楊大正、巴奈等，12日與台灣青年民主協會理事長林彥廷等一同召開記者會，呼籲台灣民眾響應遊行活動。

據了解，「929台港大遊行—撐港反極權」遊行四項主張為「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」。

何韻詩與台灣音樂人於12日出席「港台音樂人呼籲聲援『929台港大遊行：撐港．反極權』記者會」。（上報）

在12日記者會上，何韻詩說，打壓已使香港人走到無路可退的地步，年輕人在前線每天面對警暴，更申訴無門，但仍然堅定。何韻詩稱，在演藝圈、絕大部份人都活在很大恐懼裡，不敢再發聲，失去了自由，「很多人覺得我失去很多，但他們才是真正失去重要東西的一群」。

何韻詩說，香港抗爭走到今天已經快要100天，「我的答案就是民眾」，每個群眾要醒覺，站起來為自由人權抗爭；929的遊行，何韻詩也表示將盡量爭取親自來台參加，和大家走在一起。

台灣樂團滅火器樂團的主唱楊大正說，幾個月以來關注香港，有很多震撼、學習和心痛，他明白自己也許不是最有影響力的，「但會是永不缺席的那一個」，呼籲大家一起勇敢走下去，「告訴中國我們和香港站在一起，告訴世界我們和普世人權站在一起」。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，九二九台港大遊行由青年學生及民間團體發起，前有上百個台灣民間團體聲援，除了呼籲香港政府應面對五大訴求外，也應解除參與抗爭的港籍生限制出境，也呼籲台灣政府應拒絕一中和平協議並建立庇護港澳民眾的機制。

（自由時報、中國時報）