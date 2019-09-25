【非洲豬瘟】工程院院士李德發：對中國造成的直接損失已逾1萬億

中國工程院院士李德發周二（24日）指出，據推算，內地爆發非洲豬瘟1年多來，造成的直接損失高達1萬億元（人民幣，下同），且不包括產業鏈上游和下游的損失。

中國工程院院士李德發。（網上圖片）

李德發同時是中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席。據《財新網》報道，李德發在一場豬業論壇上表示，進入2010年以來，中國豬肉產量就進入5000萬噸量級，2017年產量為5451萬噸。當年中國豬肉進口數量僅121萬噸、出口量5.13萬噸，基本是靠國內產量滿足國內需求。

李德發說，按照中國人的飲食習慣，肉供應鏈中60%都是靠豬肉，中國人對豬肉依賴高，因此豬肉價格對居民消費價格指數（CPI）和生活水平都有很大的影響。「全世界的豬一半是由中國產的，非洲豬瘟給畜牧業上了一課，搞不好防疫、防病是不行的，這堂課的代價太大。」

數據顯示，按中國14億人口估算，2020年，中國的豬肉實際需求約5500萬噸。李德發說，如果國內減少過半產量，需要國外供應，是非常不容易的。報道又指，根據國家統計局的數據，截至9月中旬，內地生豬價格已漲至每公斤29.4元，較去年8月非洲豬瘟剛爆發時上漲約1倍。

「AI養豬」被認為可解決豬瘟傳播問題，網易、阿里巴巴和京東等內地多間科技巨頭，近期即紛紛投入這個新領域。但李德發認為，目前中國現代化和智能化養殖尚未形成規模，仍需要時間培育。

（綜合報道）