【話你知】平抑肉價波動應對非洲豬瘟　什麼是國家儲備肉?

內地豬肉供應受非洲豬瘟疫情等因素影響持續緊張，價格大幅上漲。商務部周四（19日）與國家發改委及財政部等部門，向市場合共投放1萬噸中央儲備豬肉，保障國慶節期間肉類供應。 究竟國家儲備肉是指什麼肉？儲存期限又有多長？

顧客在杭州一家超市選購儲備豬肉。（VCG）

國家儲備肉是指什麼肉?

國家儲備肉是指商務部在全國各省市設置的活豬儲備和凍肉儲備，分為中央儲備和地方儲備兩部分。國家儲備肉是應對突發事件、平抑肉價波動的重要手段。國家通過局部收儲和市場投放，維護社會穩定。

儲備肉如何管理？

國家儲備肉是流動管理的，既包括活豬，也包括凍鮮肉。政府會對儲備活豬的生產基地給予補貼，1萬頭儲備豬的財政撥款達30萬元人民幣，因此一旦政府要調用儲備肉，基地就必須提供出額定的數量。

如果全部採用活豬投放市場操作起來困難很大，因為基地的活豬體重滿60公斤的數目很可能不足額，這時就要以凍鮮豬肉來代替。所以除了活豬儲備，還設有一些中央儲備肉冷庫。

廣州某農產品店裡的擺放的凍鮮豬肉。（VCG）

儲備肉凍多長時間?

以凍豬肉為例，國家實行常年儲備、定期輪換制度，原則上每年儲備3輪，每輪儲存期約4個月。換言之，今次投放的凍豬肉，最長時間只會儲存4個月左右。而凍牛肉、凍羊肉原則上不會輪換，每輪的儲存期為8個月。至於活畜就與凍豬肉的情況類似，原則上每年儲蓄3輪，每輪的儲存期約4個月。