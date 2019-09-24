【非洲豬瘟】1萬噸中央儲備凍豬肉後日投放市場　月內第二次

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼、投放「儲備凍豬肉」等措施應對。 據內媒報道，1萬噸「中央儲備豬肉」將於周四（26日）以競價方式投放市場，是本月內第二次投放交易。

1萬噸中央儲備豬肉將於26日投放市場。（網上圖片）

專門從事國家儲備糖、國家儲備肉類管理的「華商儲備商品管理中心」，周二（24日）發出公告，根據相關部委要求，組織實施1萬噸「中央儲備凍豬肉」投放工作，將通過競價交易方式進行，其中每個企業交易成交數量不超過300噸。出庫競價交易時間由26日下午1時開始，下午4時結束。交易通過北京華商儲備商品交易所進行。

據悉，本次競價交易將按照「同等條件下價高者優先、時間優先」的原則，確定成交企業、成交數量和成交價格。交易底價將根據國家有關部門文件要求設置後，在交易時進行公布。而儲備肉的出庫會實行先款後貨原則。

公告上並列明，各相關單位要嚴格執行中央儲備肉管理規定和合同條款，違規違約者將嚴肅處理。成交企業不得借機囤積，要將購買的凍豬肉通過有效方式及時增加市場供給，如不及時投放，一經查實，將取消其交易資格。

顧客在杭州一家超市選購儲備豬肉。（VCG）

據此前報道，「華商儲備商品管理中心」在19日曾發出9月第一次中央儲備凍豬肉投放競價交易通知，當時同樣有1萬噸中央儲備豬肉以競價方式投放到市場。

（觀察者網）