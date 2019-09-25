王毅：新疆教培中心絕非「集中營」　一切惡意中傷和抹黑都是徒勞

當地時間9月24日晚，中國國務委員兼外長王毅在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會。 王毅在主旨演講中談論新疆情況，表示教培中心絕非「集中營」，政府的行為都是為2500萬新疆各族人民的幸福安康，一切惡意中傷和抹黑都是徒勞。

王毅指，新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脱極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的「集中營」。

王毅表示，中國政府歷來重視新疆的穩定與發展，重視保護新疆的宗教和文化。新疆自治區成立64年來，新疆的地區經濟總量增加80倍。而新疆目前有28000多處宗教場所，近3萬名宗教教職人員，平均每530位穆斯林民眾就擁有一座清真寺，這一比例比很多穆斯林國家都要高。

王毅指，新疆各族人民在過去20多年裡曾飽受極端和恐怖主義之害。近年來新疆自治區採取的舉措，目的很明確是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生。這不僅符合中國法律，也是國際上提倡的共同理念。3年來，新疆沒有再發生過一宗暴恐案件。

「一切都是為2500萬新疆各族人民的幸福安康」

他又道，新疆設立的教培中心是幫助部分民眾擺脱極端和恐怖主義影響、提高自身職業技能的學校，而絕非什麼可怕的「集中營」。今年以來已有上千名包括美國等西方國家在內的外交官、媒體、學者等各界人士赴新疆參訪。他們回來後都表示，看到的情況與某些西方勢力和媒體的報道完全不一樣。而在近日，50個國家聯名致函聯合國人權理事會主席，支持中國在涉疆問題上的立場，指出新疆設立教培中心等舉措有效預防了極端和恐怖主義，保障了基本人權。

王毅強調，新疆自治區所做的一切，都是為2500萬新疆各族人民的幸福安康，是為給國際反恐事業作出更大貢獻，「對此我們光明磊落，坦坦蕩盪」。他又稱，一切惡意的中傷和抹黑都是徒勞的。「我們希望各國人士，包括在座的美國各界朋友更多了解事情真相，也歡迎大家有機會親自去新疆走一走看一看，不要被謠言所矇蔽和誤導。」