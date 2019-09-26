【逃犯條例】外交部、港澳辦促美停止涉港議案　否則將玩火自焚

美國眾議院外交委員會（Foreign Affairs Committee）及參議院外交關係委員會（ Foreign Relations Committee）9月25日召開會議後，通過《香港人權及民主法案》，並將排期交至參眾兩院全體會議討論。 對此，外交部、外交部駐港公署、港澳辦相繼發聲明遣責，批評美國國會外委會此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干預香港事務和中國內政，中方已就此向美方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。同時敦促美國國會立即停止涉港議案的「玩火把戲」，否則必將「玩火自焚」。

耿爽表示，《香港人權及民主法案》粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。（資料圖片）

外交部發言人耿爽表示，《香港人權及民主法案》罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

耿爽指，近三個月來，香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質。在外部勢力和「反中亂港」勢力鼓動、縱容下，香港激進勢力和暴力分子的所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德底線，突破了法治底線，挑戰「一國兩制」的原則底線。美國會執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

耿爽批評，美國會參眾兩院外委會通過有關法案，只會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣焰，進一步把香港搞亂，其結果不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益。中方強烈敦促美國會一些人認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。

外交部駐港公署負責人敦促美國會立刻停止推動涉港議案的「玩火把戲」，否則必將「引火燒身、玩火自焚」。（資料圖片）

駐港公署負責人：任何搞亂香港的圖謀都註定失敗

外交部駐港公署負責人亦表示，香港圍繞修例的事態已完全變質，挑戰「一國兩制」原則底線。美一些議員卻「恬不知恥」，以莫須有的「人權」、「民主」等問題為幌子，肆意插手香港事務，公然為「反中亂港」勢力和「激進暴力分子」撐腰打氣，再次證明他們就是不折不扣的干預黑手。

駐港公署負責人指出，任何外國施壓威脅嚇不倒中國人民，任何搞亂香港的圖謀都註定失敗。「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。我們絕不會坐視外部勢力肆意干預香港事務，我們敦促那些美國議員立刻停止推動涉港議案的『玩火把戲』，否則必將引火燒身、玩火自焚。」

港澳辨斥責，美國涉港議案是為香港的亂局「火上加油」。（資料圖片）

港澳辨：議案為香港的亂局火上加油

國務院港澳辦新聞發言人亦發聲明指，香港特別行政區的事務純屬中國內政，任何外部勢力不得干涉。任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是包括廣大香港人在內的全體中國人民不能允許的。

港澳辦新聞發言人又指，美國國會及一些政客以人權與民主為幌子，通過所謂《香港人權及民主法案》，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣撐腰，為香港的亂局火上加油。這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處。「敦促美國國會及一些政客停止粗暴干涉香港事務，少做破壞中美關係大局的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益的事。」