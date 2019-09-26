「十一」閲兵前曝美航母南海航行　國防部：反對美推動地區軍事化

國慶70周年臨近，中國將在下週二（10月1日）舉行大型閲兵儀式。此外，中美第13輪貿易談判據報也將於10月上旬舉行。惟近日有傳媒報道，衛星照片顯示，美國「列根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）航母正在南海航行，並被多艘疑似中國軍艦「圍觀」。 對此，中國國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強今日（26日）表示，美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，中方對此堅決反對。

衛星圖顯示美國超級航母在南海遭多艘艦船「包圍」。（微博@浙中指揮長）

據《多維新聞》報道，自9月底以來，「列根號」航母從日本軍事基地駛出，一路南下，在航行至南海海域時，衛星圖顯示，被疑似中國海軍7艘軍艦「包圍」。 中國國防部今日舉行例行記者會時，有傳媒向任國強求證此事。

任國強表示，美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，中方對此堅決反對，並要求美方切實尊重各國安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量，而中國軍隊也將堅定捍衛國家主權和安全。

國防部發言人任國強表示，中方堅決反對美國推動地區軍事化。（中新社）

此外，還有記者提問稱，有規律顯示，美方喜歡在中國重大節日前在周邊海域搞一些小動作，國防部對此有何評論？任國強則不點名批評美國稱，關於某些國家的軍艦總會在中國周邊搞些小動作，他想強調，任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展。「中國軍隊將一如既往堅定履行使命任務，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區的和平與穩定。」

（綜合報道）