【國慶70周年】安倍晉三拍片祝賀　中方向27名日籍解放軍頒紀念章

據央視新聞報道，日本首相安倍晉三昨日（26日）錄製短片祝賀新中國成立70周年，用中文說「大家好」。安倍在片中表示，日中兩國共同對亞洲和世界的和平與繁榮肩負著重大責任，並祝願日中關係蓬勃發展。 此外，中國駐日本大使館周三（25日）舉行慶祝新中國成立70周年紀念章頒發儀式，中方向27名日本籍解放軍頒發紀念章。

安倍晉三在短片中祝賀新中國成立70周年。（影片截圖／央視新聞）

在短片中，安倍晉三說，「值此中華人民共和國成立70周年之際，我謹代表日本政府和人民表示熱烈的祝賀。」他指出，在6月舉行的G20大阪峰會上，日中兩國為使峰會成功進行合作，並通過《二十國集團領導人大阪峰會宣言》，向世界宣示了二十國集團的堅定意志。此外，在峰會之前的日中首腦會談和晚宴上，雙方商定中國國家主席習近平將於明年春天對日本進行國事訪問，同時一致決心要開闢日中新時代。

安倍表示，日中兩國共同對亞洲和世界的和平與繁榮肩負著重大責任。他堅信兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，將有益於構築兩國未來關係的新模式，祝願日中關係蓬勃發展，朋友們事業欣欣向榮。

國慶70周年前夕，中國政府向日籍解放軍頒紀念章 。（中國駐日本使館網站）

另據中國駐日本使館網站消息，駐日本大使孔鉉佑25日代表中國政府，向27名日本籍解放軍老戰士及12名老戰士家屬頒發紀念章。據悉，日籍解放軍是指第二次世界大戰後東北民主聯軍收編的滯留日軍而編入第四野戰軍的日籍軍人。

孔鉉佑在致辭中表示，日本籍解放軍老戰士為新中國誕生流血流汗，把中國作為第二故鄉，返回日本後又為推動中日民間友好、促進邦交正常化、加深兩國人民友誼、支持中國現代化建設做出貢獻，對此致以崇高的敬意。

孔鉉佑還說，當前中日關係保持向好勢頭，希望各位老戰士及家屬繼續關注中國發展，為中日友好獻計獻策，影響和帶動日本年輕一代參與中日友好事業。

（綜合報道）