習近平2020年訪日期間　中日擬再發表歷史性文件

中國駐日本大使孔鉉佑在日本發表演講時透露，目前正在探討在中國國家主席習近平2020年以國賓身份訪問日本之際，發表繼《中日聯合聲明》等文件之後的第五個政治文件。

中日領導人在6月會晤期間重申恪守中日四個政治文件。（Reuters）

綜合《日本經濟新聞》、《每日新聞》、時事通信社等日媒報道，孔鉉佑應日本「亞洲調查會」的邀請，於當地時間9月10日在日本東京的一家酒店內舉行題為「邁向順應新時代的中日關係」的演講。

孔鉉佑在演講現場回答提問時表示，通過深入討論，如果條件成熟，對簽署第五個政治文件沒有異議。

針對習近平對日本進行國事訪問一事，孔鉉佑指出：「在構築新的中日關係歷史上，將成為極其重要的篇章。」孔鉉佑隨後又就討論中的政治文件發表看法稱：「文件不是表面文章，而是我們應該怎麼做、通過中日集體智慧加以嘗試。我認為，第一步是嘗試，如果很難就先放棄，然後把任務交給未來，順其自然下去。」

目前，中日之間已有的四個政治文件分別是：1972年的《中日聯合聲明》、1978年兩國簽署的《中日和平友好條約》、1998年雙方發表的《中日聯合宣言》及2008年兩國發表的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

這四個政治文件對中日關係具有重大意義。《中日聯合聲明》是1972年9月29日中日邦交正常化時，兩國政府簽署的一份聯合聲明；《中日和平友好條約》以法律形式確認了《中日聯合聲明》的各項原則，為中日關係的全面發展奠定了政治基礎；《中日聯合宣言》確認《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》今後仍將是兩國關係最為重要的基礎；《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》中涉及的「中日戰略互惠關係」最早由時任日本首相安倍晉三2006年訪華時提出。

中方將這四個中日政治文件視為兩國關係的基礎。2019年6月的大阪二十國集團（G20）峰會期間，到訪日本的習近平與日本首相安倍晉三舉行會晤。會晤結束後，中國外交部亞洲司司長吳江浩在向記者介紹有關情況時提到，「兩國領導人重申，恪守中日四個政治文件確立的各項原則」。

2014年11月7日，中日雙方確認將遵守中日四個政治文件的各項原則和精神。