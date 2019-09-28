中國啟動加入《武器貿易條約》程序　王毅：積極參與國際軍控進程

中國外交部長王毅日前在聯合國大會的發言上宣布，中國已啟動加入《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty）的國內立法程序。 作為全球最大武器交易國的美國、中國及俄羅斯，至今都未有加入該條約。

王毅是在談到單邊主義時宣布上述消息，表明中國會繼續積極參與國際軍控進程。王毅又提到不點名批評美國退出《中程導彈條約》，認為《中程導彈條約》對於維護全球戰略平衡與穩定具有重要作用，單方面退出會造成多方面消極影響。王毅重申中國反對在亞太地區部署陸基中程導彈，敦促擁有「最大核武庫的國家」切實履行核裁軍特殊、優先責任。

《武器貿易條約》於2013年4月2日在聯合國大會上通過，當時美國是投票支持，中國則是棄權。（視覺中國）

中國外交部發言人耿爽則在回應中國加入《武器貿易條約》的考慮和時間表等問題時指，中國正按照規定履行相應的國內法律手續，爭取盡快加入《武器貿易條約》。耿爽表示，加入《武器貿易條約》是中國積極參與全球武器貿易治理、維護國際和地區和平穩定的重要行動，體現中方支持多邊主義、踐行構建人類命運共同體理念的決心。

耿爽續指，中國一向高度重視常規武器非法轉讓和濫用引發的各方面問題，支持《武器貿易條約》的宗旨和目標，贊成採取必要措施，規範國際武器貿易行為，打擊非法武器轉讓。中國作為國際大家庭中負責任的一員，願繼續與各方加強交流與合作，共同致力於構建規範合理的武器貿易秩序，為維護國際和地區和平與穩定做出積極貢獻。

特朗普已在4月時宣布退出《武器貿易條約》。（美聯社）

值得一提是，雖然時任美國總統奧巴馬曾於2013年簽署《武器貿易條約》，惟美國聯邦參議院從未批准，故美國實際上未有加入《武器貿易條約》。此外，現任美國總統特朗普已在4月時宣布退出《武器貿易條約》，形容條約被嚴重誤導，並且損害美國憲法所賦予的擁槍權。

（綜合報道）