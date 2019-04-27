《武器貿易條約》　規範全球軍火貿易

美國總統特朗普（Donald Trump）周六（27日）宣布，美國不會遵守聯合國（UN）《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty，ATT），稱它被嚴重誤導並侵犯美國主權。 《武器貿易條約》是首個有法律約束力的國際公約，對常規武力器（從小型武器到作戰坦克、戰機到軍艦）國際貿易予以監管，以及規範武器流入衝突區，要求成員國記錄國際間武器轉移，並禁止跨界運送可能用在侵犯人權或攻擊平民的武器。

全球每年軍火交易總額達1000億美元（約7800億港元），自2014年12月24日，193個國家表決通過ATT，從此對國家軍火貿易予以規範與監管。

簽約國起初有130國，但僅101國批准並加入，包括法國、德國與英國等。一些武器出口國如俄羅斯、中國、印度及埃及都無意簽署。另有有29國是已簽署但未正式加入。美國是其中之一。條約當年在聯合國付諸表決時，被認為是美國政治中一股強大勢力的美國全國步槍協會（NRA）極力反對，惟美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執意在2013年簽署條約。

條約雖未獲美國國會認可，特朗普此舉是象徵意義多於實際，但有助吸引支持擁槍人士的選票，亦是給予該國軍火製造商方便。

斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）數據顯示，全球頭號軍火輸出國美國在2013年至2017年間軍火出口增長最多，其總出口量佔全球武器銷售的34%，比5年前的30%有所增長，達到20世紀90年代末以來的最高點。同時，在5年期間，美國軍火出口量比2008至2012年成長25%，比排名世界第二的俄羅斯整整多了58%。

（綜合報道）