【國慶70周年】美國務卿蓬佩奧發聲明祝賀：願中國人幸福健康

下週二（10月1日）是國慶70周年，據美國國務院官網消息，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間27日在國務院網站發布聲明，祝賀中國國慶。

蓬佩奧的聲明稱，值此中華人民共和國慶祝10月1日國慶節之際，他謹代表美國民眾向中國人民表示祝賀。美國祝願中國人民在未來一年裡幸福、健康、和平、繁榮。

蓬佩奧發聲明祝賀中國國慶，僅兩段話。（美國國務院網站）

據此前報道，蓬佩奧在紐約聯合國大會舉行前，於22日與5個中亞國家的外長會面，期間指出中方在新疆羈留維吾爾族人的行動與恐怖主義無關，而是「試圖消滅中國人民的伊斯蘭信仰及文化」。他還呼籲各國應該拒絕應中國的要求，遣反維吾爾族人。

聯合國大會舉行期間，王毅曾與和蓬佩奧會面握手。（AFP）

中國國務委員兼外長王毅則在25日出席安理會聯合國與區域組織反恐合作公開會。他在會上介紹了中國新疆為預防性反恐和去極端化採取的措施。王毅說，實踐已經證明，新疆採取的去極端化舉措卓有成效，是預防性反恐的有益探索。

王毅強調，美國等個別西方國家不顧基本事實，出於他們的政治目的，攻擊抹黑中國的正當舉措，中方堅決反對，國際社會也不會認同。

（綜合報道）