被指與中國外交官員密切聯絡　加國高校中國留學生組織被褫奪資格

加拿大麥瑪斯達大學（McMaster University）在今年2月時，曾於校內舉辦一場與新疆「再教育營」有關的講座，結果遭遇該校的「中國學生學者聯誼會」（CSSA）激烈反對，大批中國留學生不但中途離場抗議，有人更以粗言穢語辱罵台上演講者。CSSA事後發聲明形容是「荒謬的反華講座」，又表明已向中國駐多倫多總領事館通報。 然而，CSSA的做法引起其他學生不滿，質疑其與中國外交官員有密切聯絡，最終CSSA近日被大學學生會管理機構學生代表大會正式裁定違規，褫奪其學生組織資格，即時生效。

CSSA在當時的聲明中指，該場講座是以「幫助維吾爾婦女孤兒為幌子，公開宣傳『東突厥斯坦』分裂活動、宣揚民族仇恨、攻擊中國政府並藉此籌募資金」，故聯合多個校內的中國留學生組織，對此「無中生有、顛倒黑白」的活動表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

聲明提到，CSSA已第一時間向校方各有關部門提出交涉，表示不滿，「並要求校方切實履行監管職責，確保校內活動符合規範，確保中國留學生尊嚴不受侵犯」，同時又稱「我們也在12日早晨即向中國駐多倫多總領館進行了通報」。據外電報道，CSSA有應中國方面的要求，拍攝並提交該場講座的錄影片段。

CSSA在聲明中稱「我們也在12日早晨即向中國駐多倫多總領館進行了通報」。（網上圖片）

但其中一名支持褫奪CSSA學生組織資格的代表大會成員在投票前向大會表示，有不少學生表達對CSSA擔憂，其中甚至有華裔學生提交匿名證詞，直言對竟有經學生會批准成立的學生組織，向外國政府舉報校園內活動而感到恐懼。

最終學生代表大會以22票贊成通過動議，並且即時生效。學生會主席事後發聲明，指所有希望組建學生組織的學生，都要同意遵守既定規則，學生代表大會是確認CSSA違規。CSSA被褫奪學生組織的資格後，將失去學生會的撥款、預訂學校教室的特權及宣傳推廣的機會。

對於此事，中國駐加拿大大使館發言人在周六（28日）回應指表示強烈不滿和遺憾，重申新疆問題涉及中國主權和領土完整，CSSA在大學表達反對新疆分裂勢力的意見是言論自由，完全合理合情合法，「如果加拿大是一個尊重言論自由的國度，為甚麼不能允許中國學生發表維護國家統一的言論，而只允許分裂中國的勢力發聲？這是典型的雙重標準，也是對中國學生學者合法權益的侵犯。」

發言人強調，堅決反對有人借上述事件對中國政府無端指責，煽動反華情緒，並希望學生會糾正錯誤做法，真正做到保護言論自由，亦希望加拿大民眾正確認識此事，不要被錯誤信息干擾和誤導。

（綜合報道）