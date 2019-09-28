疑遭職場欺凌　中國工程師Fb總部跳樓自殺　近200華人示威求真相

Facebook一名中國工程師在加州總部跳樓自殺，當場死亡。網上傳出該名員工生前曾遭受上司欺壓的消息，初步懷疑他因工作評估欠佳，面臨被公司開除的危機。 事件曝光後，Facebook發布簡單聲明確認有員工自殺，但未回應其他疑團。本週四（26日），近200名華人在Facebook總部外舉行悼念活動，批評公司冷處理事件，要求徹查自殺真相。

陳勤的社交網站顯示，他在去年3月入職Facebook公司。（網上圖片）

綜合媒體報道，死者是38歲男子陳勤（音譯，Qin Chen），本科畢業於浙江大學，2011年赴美進修，在南加州大學攻讀碩士，畢業後留在美國發展，直至去年3月入職Facebook公司。上週四（19日），陳勤在Facebook位於門洛公園（Menlo Park）的總部大樓一躍而下，當場證實死亡。

陳勤死後，Facebook發聲明稱，很遺憾得知一名員工在總部去世，並指公司正與警方合作調查，將向員工家屬提供幫助。據悉，當地警方目前認定陳勤自殺，排除他殺可能。

一名知情人士透露，陳勤自殺的當天上午，他與上司發生了激烈爭吵。有人聽到總監大聲說「滾出去」，而陳勤說「這不公平」。另有知情人士指出，雖然陳勤已經在美國工作8年，但仍沒有拿到綠卡，只有工作簽證，其家人留在美國也全靠他的工作簽證。知情人士認為，陳勤作為家中的頂梁柱，不能和上司翻臉，只好忍氣吞聲，最終不堪重負結了自己的生命。

報道稱，陳勤日常生活喜歡登山、徒步、滑雪等戶外運動，他曾曬出自己登上山頂的照片，並感歎享受攀登時艱難的感覺。（網上圖片）

Facebook前工程師、日裔的Patrick Shyu則引述匿名社區應用程式Blind的消息稱，陳勤生前在廣告技術部門工作，最近內部工作評級顯示，他的評級開始下滑，如果評級不夠理想，將會被公司放入「表現改善計劃」（Performance Improvement Plan，PIP），未來極可能被革職。

在被列入該計劃前，陳勤曾嘗試內部轉職，同時也找到了一個願意接收他的組別，其上司本來也同意放行。惟上司其後卻出爾反爾，先是哀求陳勤多留一季，事後給予他一個差劣評級，導致陳勤無法調組。

消息還稱，陳勤組內最近出現一個嚴重的系統錯誤事件，修正問題交由陳勤來負責，他必須在截止日期前完成這個任務。有Facebook員工查閲記錄發現，就在這個項目截止時間前一個小時，陳勤跳樓自殺。

集會人士在Facebook總部獻花悼念，並擺出「我們應得到真相」的標語。（網上圖片）

關於陳勤輕生的原因目前仍未有結論，但事件引起海內外大量討論。據CNBC報道，因不滿於Facebook過於簡單、公式化的回應，將近200名華人26日聚集在其總部外，要求「為陳勤伸張正義（Justice for Qin）」，有人甚至高呼「中國人的命也是命（Chinese lives matter）」的口號，督促Facebook高層回應民眾訴求、公開調查此事。

有參與集會的人表示，他們的訴求就是「更多的真相，以及給工程師們更好的工作環境」，以及為陳勤的家庭「爭取物質上的幫助」。對於華人團體為陳勤發聲，有微博網民表示十分支持，並認為Facebook應給「中國人一個交代」。也有網民表示可惜，感概陳勤為什麼不選擇回國發展。

網民熱議：

「不尊重任性的企業最後沒有好下場。」

「希望這次能給我們中國人一個交代，查清楚事實。」

「為啥非要在這家死磕綠卡，賠自己一條命值得嗎？」

「這名優秀的一個人，在國內的話肯定不會被這樣對待。」

（綜合報道）