【叫好叫座】排片總和逾9成　內地三大主旋律電影十一勁收7.9億元

為慶祝中華人民共和國成立70周年，內地推出《攀登者》、《我和我的祖國》及《中國機長》共三部主旋律電影。單單是周二國慶節（1日）當天，截至晚上10時，三部電影的總票房已達7.9億元（人民幣．下同），成績驕人。

三部主旋律電影中以《我和我的祖國》最受歡迎。（視覺中國）

該三部電影在周一（9月30日）上映時，當天的總票房就已超過6.6億元，創下國慶檔期的新紀錄。有內地傳媒指，周一尚屬工作日，但該三部電影聯手一舉打破國慶檔期的單日票房記錄。有業內人士分析，該三部影片無論是成本還是陣容，都是「奔著10億以上這個級別去」，此前還沒有一個國慶檔期能夠時容納三部「10億級」以上的電影，故今年的國慶檔期的票房成績相當令人期待。

據介紹，三部主旋律電影中，以《我和我的祖國》最受歡迎，其由七個故事組成，取材於多個歷史事件，包括有「中華人民共和國成立」﹑「香港回歸」等。《攀登者》是真人真事改編，講述在1960年5月25日，中國登山隊成功從北坡登頂珠穆朗瑪峰，完成人類首次北坡登頂珠峰的故事，由吳京、章子怡等人擔綱演出。至於《中國機長》則是改編自2018年5月14日川航3U8633航班緊急降落的事件。

在山西省晉中市，東航山西分公司安排數十名機師到戲院觀看《中國機長》。（視覺中國）

內地戲院絕大多數時間都只放映該三部影片。（視覺中國）

但值得一提是，內地戲院實際上絕大多數時間都只放映該三部影片，排片佔比總和超過90%。例如《我和我的祖國》在國慶節當天的排片比例為35.02%，全國約有9.7萬場次，《中國機長》為29.76%，約有8.3萬場次，《攀登者》亦有24.75%，約有6.9萬場次。其他電影的排片總和卻只有不足10％。

（綜合報道）