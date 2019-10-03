【10.1國慶】國慶40周年獻禮片《開國大典》將上映4K修復版

長春電影製片廠1989年推出電影《開國大典》，作為中華人民共和國成立40周年獻禮片。30年後，該片經過修復，將以4K解像度、5.1環繞聲嶄新面貌，於10月18日起再登大銀幕。

開國大典4K修復版將於10月18日上映。（網上圖片）

新華社報道，電影《開國大典》用紀實手法，講述從中共取得國共內戰三大戰役的勝利，到1949年10月1日在北京舉行開國大典的歷史過程，曾獲第10屆中國電影金雞獎、第13屆《大眾電影》百花獎等5項大獎的15個獎項，並參加了第62屆奧斯卡外語片展映。

對於此次修復，作為該片導演之一的李前寬表示：「30年前《開國大典》中黑白資料片與拍攝部份的銜接還是有點生硬，如今4K修復技術讓我們看到更協調、更真實、更震撼的視聽效果，讓過去的電影呈現新的藝術感，我作為導演是非常開心的。」

導演肖桂雲對於高科技修復技術為電影帶來的變化更是激動不已：「拍這部影片時要展現『三大戰役』，138位歷史名人，難度特別大，我們當時想辦法讓資料片和史實結合，而這個資料片是1949年前的素材，到今天已經是70多年。如今能把70年前的所有劃痕去掉，讓觀眾能夠看到比我們當年拍的更加精彩的作品，我感覺特別幸福，也無比自豪，高科技給我們老一輩電影人帶來了福音。」

（綜合報道）