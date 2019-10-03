內地今年電影票房破500億　創史上最快紀錄　國慶票房總額超往年

內地電影平台數據顯示，截至今日下午，今年票房總額已超500億（人民幣，下同），創下史上最快破500億票房的紀錄。 另一方面，在《我和我的祖國》、《中國機長》和《攀登者》三部電影票房高收下，十一黃金周前3日的票房總額，已超越去年整個國慶檔期電影票房。

《哪吒之魔童降世》票房突破49億，是至今為止的年度票房冠軍。（資料圖片）

內地電影平台「燈塔專業版」數據顯示，今日下午6時45分，內地本年度累計票房突破500億，用時276日，比去年突破500億提早了一天，成功創造史上最快紀錄。

本年內地票房榜前十名均破10億票房。截至今日，年度票房第一名是《哪吒之魔童降世》，達49.59億，第二名是《流浪地球》，票房46.55億，第三名是《復仇者聯盟4》，票房42.41億。

《我和我的祖國》票房報收13.16億元。（貓眼電影）

國慶黃金周首現「雙十億」票房

另一方面，十一黃金周踏入第3日，內地電影票房亦持續高收。截至今日下午，《我和我的祖國》票房報收13.16億元，《中國機長》10.40億元，《攀登者》為5.29億元。

值得一提的是，黃金周尚未過半，國慶票房已超28億，超過去年整個國慶檔期21.75億的總額。這也是首次國慶檔出現「雙十億」票房。