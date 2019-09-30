《天氣之子》票房勁賺卻負評不斷？網民突破盲腸分析「關鍵原因」

新海誠前作《你的名字》（君の名は）口碑影響力十足，讓《天氣之子》在台短短上映4天票房就突破5500萬（台幣、下同），成績相當亮眼，在《網路溫度計》網路口碑動畫電影排行榜裡網路聲量也排名第一，然而許多網友看完電影後都發布了自己的心得感想，但這次的電影評價相較於《你的名字》一片好評，《天氣之子》負評似乎還多了一些。

《天氣之子》票房勁賺卻負評不斷。（《天氣之子》劇照）

我們從《網路溫度計》網路口碑動畫電影排行榜可以看到《天氣之子》雖然總聲量排名第一，但其負面聲量明顯比起其他近期的動畫電影都高上許多，再比上舊作《你的名字》也以7%的負面聲量低於《天氣之子》的10%，《天氣之子》正面聲量也以43%低於《你的名字》的61%，根據截至19日的IMDb的評分指數，《天氣之子》以7.8分略低於《你的名字》的8.4分，網友們也針對這次電影失望的地方給予評論。

《DailyView 網路溫度計》網路口碑動畫電影排行榜（分析期間： 2019/06/21~2019/09/18／「DailyView 網路溫度計」授權使用）

新海誠的電影作品相當注重畫面的呈現，甚至其作品有「每一張都可以截圖當桌面」的美稱，這次在天氣之子裡頭，他的畫面呈現也沒有讓網友們失望，大部分網友對畫面都給予高度評價，認為「畫面100分」、「畫面簡直美到一個極致」、「畫面真的漂亮得沒話說」，甚至認為是「一場視覺風景之旅」。

網民對《天氣之子》的作畫一致好評。（《天氣之子》劇照）

+ 10 + 9 + 8

這次《天氣之子》的配樂同樣請來日本樂團RADWIMPS為電影量身打造，也是因為RADWIMPS為《你的名字》創下大好的成績，一曲〈前前前世〉配著電影紅遍全球，這次循著同樣的模式，再次打造出〈愛にできることはまだあるかい〉，甚至有網友「單純靠著配樂、畫面與配音融入電影的情緒」就讓他哭了，也有人認為這是「傑出的音樂跟配樂」。

但許多網友認為這次畫面與音樂的協調感並沒有這麼高，認為「音樂來的總是突兀」、「音樂跟畫面的表現搭配得沒有上一部好」、「音樂放到最高潮的地方又突然斷掉」、「這次音樂沒有給我這麼強的畫面感」。而最多人提到的負評則來自於……

《天氣之子》負評不斷「關鍵原因」竟然係…▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

其他還有些特別的評論，像是有網友認為《天氣之子》的業配過多，裡頭麥當勞與泡麵的畫面相當多，過於聚焦於商品上，還有配樂過多也像是在替樂團宣傳等等，然而也有網友認為正因為如此，認為《天氣之子》是一部成功的商業動畫片。

有網友認為《天氣之子》的業配過多。（《天氣之子》劇照）

+ 13 + 12 + 11

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