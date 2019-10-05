【5G時代】內地最快本月開售5G套餐　逾800萬名用戶預約上台

內地三大電訊營運商中國移動、中國聯通、中國電信，從上月20日開始讓客戶預訂5G計劃，預計最快本月正式開售。據內媒統計，已經有826萬名用戶預約5G套餐，其中移動有509萬名，電信有163萬名，聯通有154萬名。中移動佔比達61.6%。 上述電訊商暫未公布5G計劃的收費及細節，但網上曝光了聯通5G一款最低資費套餐，顯示其月租費用為199元（人民幣．下同）。

中移動在內地最先開啟5G套餐預約。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，最先開啟5G套餐預約的是中移動。9月20日，中移動正式開啟了5G商用預約活動，參與預約的客戶可獲300元或500元購機優惠，訂購後可連續6個月享受月費優惠。網齡5年及以上的用戶享七折優惠，網齡5年以內享八折優惠。截至昨日（4日）下午5時，已經有509萬用戶預約。

9月29日，中國電信開啟5G預約活動，其客戶可獲得購買5G手機優惠，並免費贈送100GB數據用量；另外5G套餐也有折扣，網齡3年以上享七折。截至昨日（4日）下午5時，共有163萬用戶預約。

中國聯通在9月30日也開啟了5G套餐預約，同樣可獲資費和5G購機折扣優惠。截至上述同樣時間，已有154萬用戶預約。

網上曝光了聯通5G一款最低資費套餐，顯示其月租費用為199元。（微博）

據悉，在此次預約活動中，三大電訊商均未透露5G套餐的具體內容。但近日在微博上已有人曝光了聯通5G一款最低資費套餐的詳情，顯示這款套餐月租費用為199元，包含了500分鐘全國語音和40GB全國數據用量，網絡速率為500Mbps。此外，該套餐中，超出的部分數據用量資費為5元1GB。

此前在中國聯通2019年度中期業績發布會上，公司董事長兼首席執行官王曉初曾表示，目前聯通推出的5G功能包費用最低為190元。

華為日前正式發布了Mate30 5G 版手機。（AFP）

工業和信息化部部長苗圩早前透露，目前在中國市場上商業發布的5G手機有11款，但是大部分的手機都是非獨立組網的。據其介紹，手機真正能夠體現5G性能，還要依靠獨立組建的5G網絡，而中國要到明年才能夠正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

（錢江晚報）