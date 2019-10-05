國家能源局前局長張國寶逝世　曾向朱鎔基建言內地國慶放長假

國家發改委前副主任、國家能源局前局長張國寶於10月4日下午4時逝世，享年75歲。

公開資料顯示，張國寶來自浙江紹興，歷任國家發展計劃委員會、國家發展和改革委員會副主任（正部級），國務院振興東北地區等老工業基地辦公室主任、首任國家能源局局長、武警黃金部隊第一政委。

此外，他曾任西氣東輸領導小組組長、青藏鐵路建設領導小組成員、首都機場三期擴建工程領導小組組長、三峽工程輸變電工程國家驗收小組副組長、寶鋼二期工程國家驗收小組組長、浦東國際機場工程國家驗收小組組長。

2009年9月25日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，張國寶當時任職國家發改委副主任、國家能源局局長。（資料圖片/視覺中國）

他並直接參與制訂和推動實施了溪洛渡、向家壩金沙江梯級水電站開發，上海洋山深水港、上海外高橋船廠、長興島船廠、杭州灣跨海大橋等重大建設工程，負責制訂船舶工業、汽車工業、軟件產業、裝備國產化等一系列行業規劃和政策，以及牽頭制訂了中國第一個鐵路中長期發展規劃。

張國寶亦是中俄原油管道、中亞天然氣管道、中哈原油管道、中緬原油天然氣管道等國際能源合作的主要談判者、組織者，曾任世界能源理事會副主席。他於2011年出任中國國際經濟技術交流中心副理事長，清華大學教授、低碳實驗室主任。

張國寶（右二）向朱鎔基（右一）匯報有關建議。（資料圖片）

另據內媒《觀察者網》報道，張國寶曾在1999年農曆新年一次「家庭式」的年夜飯上，向時任總理朱鎔基提出增加內地節假日的意見。經過十個月商討後，當年國慶有了第一個七天長假。

國家能源局下屬《能源》雜志微博公眾號曾在2016年11月以「張國寶病癒後關注了哪些事」為題，發表了一篇對張國寶的專訪報道，特別談到他去美國治病的背景，「2015年初，張國寶被確診患上了嚴重疾病，幾乎已無治療希望，他憑借自己一貫崇尚科學的精神，選擇適合自己病情的先進治療方案，使病情得到隠定。」

這篇專訪還強調當初他去美國治病，是獲得「組織」批准的，而且在美國治病過程，也一直有向「組織」匯報。

張國寶曾在美國治病，穿著普通悠閒自如。（網上圖片）

（綜合報道）