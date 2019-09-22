【曾憲梓逝世】王志民深切哀悼　稱曾為香港穩定發展做出傑出貢獻

前全國人大常委、香港特區籌委會委員、金利來集團創辦人曾憲梓上週五（20日）於家鄉梅州逝世，享年85歲。 中央政府駐港聯絡辦（中聯辦）主任王志民21日向曾憲梓親屬致唁電，對曾憲梓逝世表示深切哀悼，並讚揚他為實現香港長期穩定發展做出傑出貢獻。

王志民讚揚曾憲梓為實現香港長期穩定發展做出傑出貢獻。圖為曾憲梓於1997年獲頒大紫荊勛章。（資料圖片）

王志民表示，與曾憲梓相識二十多年，結下深厚的友誼，為失去這樣一位德高望重的長者深感悲痛。他讚揚曾憲梓愛國堅定、愛港真誠，心繫祖國、情牽香港，是愛國愛港人士的光輝典範，是香港工商界的傑出代表；又稱曾憲梓率先參與內地改革開放和現代化建設事業，慷慨捐資支持國家教育、科技、體育、航天等公益慈善事業，貢獻卓著，榮獲國家「改革先鋒」稱號。

王志民提到，曾憲梓歷任香港基本法諮詢委員會委員、香港事務顧問、香港特別行政區預委會委員、籌委會委員、香港特別行政區第一屆政府推委會委員。回歸前，曾憲梓堅定支持中央政府對香港恢復行使主權、順利平穩過渡；回歸後，全力支持行政長官和特區政府依法施政，為實現香港長期繁榮穩定發展做出傑出貢獻，榮獲香港特區政府頒授大紫荊勛章。曾憲梓歷任全國人大代表、全國人大常委會委員和全國工商聯副主席，積極履職盡責、建言獻策，為推動國家民主法治建設和工商經濟事業發展做出了突出貢獻。

王志民表示，曾憲梓一生堅信「沒有共產黨就沒有新中國」，秉承「愛國愛港愛家鄉，為國為港為人民」宗旨，恪守「勤儉誠信」信念，艱苦創業、奮力拼搏，無私奉獻、造福桑梓，他的偉大品格和崇高風範將永遠光耀後世。「曾憲梓風範長存，我們永遠懷念曾憲梓。」