【禁蒙面法】馬蹄露登微博熱搜　共青團表揚：謝謝你守護香港

昨日（6日），香港多區出現反《禁止蒙面規例》（《蒙面法》）的示威活動，多區出現示威者與警察衝突情況出現。期間有持不同意見者「大戰」，甚至連藝人馬蹄露也出事，在旺角街頭遇襲，嘴角及頸上有血迹。 馬蹄露遇襲的消息傳到內地，受到不少網民討論，並獲官媒《環球時報》和共青團讚揚為「愛國愛港藝人」，稱「謝謝你守護香港」。

馬蹄露在旺角街頭被打，嘴角及頸上有血迹。（資料圖片）

截至今日上午，新浪微博「#馬蹄露#」相關話題閲讀次數高達1.2億次，討論次數多達2.4萬次。同時，「#馬蹄露#」也登上微博熱搜榜，排名約在十數名至二十多名左右。不少內地網民力撐馬蹄露，稱其外形一般，但人品高尚，大義凜然：

－馬姐讓您受傷了，記著我們會替你報仇的！

－該出手一網打盡了。

－鹿鼎記，配角，外形一般，頓覺人品高尚，大義凜然，贊。

－今天最少有5億人認識了你，原來你叫馬蹄露，讓人肅然起敬！

「共青團中央」昨晚亦在微博點名錶揚馬蹄露，並加上tag，稱「謝謝你守護香港」、「我們流淌的血液都是一樣的中國紅。」（微博）

官媒：愛國愛港藝人

官媒《環球時報》亦有報道事件，形容馬蹄露是「愛國愛港藝人」，還列舉其早前在社交平台上的帖文，稱其怒斥暴徒，聲援警察，發文表示：「 豈能認賊作父？由始至終香港就是屬於中國。」

《環球時報》又稱，馬蹄露上月曾轉發李力持的帖文，並呼籲大家一齊做「護旗手」，又曾聯同戴辛尉捐贈物資到警局，並留言︰「支持香港警察嚴正執法！辛苦了！你們並非孤軍作戰，內地有很多同胞支持香港警察！祖國萬歲。」

「共青團中央」昨晚亦在微博點名讚揚馬蹄露，並加上tag稱「謝謝你守護香港」、「我們流淌的血液都是一樣的中國紅。」