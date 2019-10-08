【十一國慶】國慶檔期內地票房破50億　《我和我的祖國》大收22億

十一國慶黃金周結束。內地電影平台數據顯示，在整個國慶檔期（9月30日至10月7日），內地票房突破50億（人民幣，下同），創下歷史新高。電影《我和我的祖國》更在短短8日間大收逾22億。

《我和我的祖國》國慶票房大收22億。（視覺中國）

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在十一黃金周期間，內地電影票房受到《我和我的祖國》、《中國機長》和《攀登者》三部電影帶動，成功突破50億，大幅超越去年（2018日）的21.75億，亦取代2017年的29.5億票房，創下歷史新高。

截至10月7日晚，《我和我的祖國》票房大收22.1億，《中國機長》緊隨其後，達19.7億票房，《攀登者》票房亦達8.2億。換言之，光這三部電影就創造了超過50億的票房，也是有史以來在國慶檔期實現「雙十億」。

《中國機長》達19.7億國慶票房。（視覺中國）

其他電影表現較遜色

但在這三部電影以外，其他在國慶檔期上畫的表現則較為遜色。票房排行第四的動畫電影《長毛雪寶》（Abominable）至今未能破億。10月3日上畫的《親密旅行》，更只有260萬票房。

內地媒體分析稱，今年國慶檔期所取得的成就得益於大環境，《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》三部影片均為愛國主旋律電影，觀眾對於由真實歷史事件改編、反映正能量和愛國題材的電影都抱有熱愛和熱忱。